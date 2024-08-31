Тренер «Рубина» объяснил, зачем поругался с Барко

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что по ходу игры на повышенных тонах пообщался с нападающим Эсекьелем Барко. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В таких случаях во мне просыпается игрок. Он ко мне повернулся и начал что-то показывать и говорить. Я ему на испанском сказал, что надо ротик прикрыть и играть в футбол. Мне в подобных случаях всегда хочется выбежать на поле, но я стараюсь сдерживаться», — заявил Рахимов.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее в «Спартаке» назвали виновного в удалении Романа Зобнина.