Нападающий «Зенита» может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев может вернуться в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник сообщает, что сумма сделки составит ₽200 млн, а сам Сергеев не хотел бы покидать Санкт-Петербург.

29-летний форвард перешел в «Зенит» в январе 2022 года из «Крыльев Советов».

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл в 39 матчах, отметившись в них одиннадцатью забитыми мячами и сделав пять результативных передач. Всего нападающий провел в составе сине-бело-голубых два с половиной года, трижды выиграв золото чемпионата России. В завершившемся сезоне на счету «Зенита» требл: победы в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает летом 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в €5 млн.

«Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России благодаря победе над «Пари НН». В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч.

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