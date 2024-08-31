Российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open).

В матче третьего круга Потапова проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой. Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась со счетом 4:6, 2:6. Россиянка сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. Чешка совершила восемь подач навылет, допустила одну ошибку на подаче и реализовала три брейк-поинта из семи возможных.

В четвертом круге Мухова сыграет против пятой ракетки мира, спортсменки из Италии Ясмин Паолини, которой удалось обыграть Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:3, 6:4.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Потапова завершила выступление в первом круге, проиграв представительнице США Бернарде Пере. Встреча, которая длилась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (4), 4:6, 6:7 (6).

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