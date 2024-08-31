Футболист ЦСКА рассказал об эмоциях от вызова в сборную России

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу. Футболист попал в окончательный список Валерия Карпина для подготовки к матчам с Вьетнамом и Таиландом. Слова Мусаева приводит «Матч ТВ».

«Положительные эмоции. Играю с лучшими игроками страны, получу международный опыт. Долгий перелет не пугает — я несколько лет играл в Первой лиге. Для меня неважны соперники, ведь мне дали футболку сборной», — заявил нападающий.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.