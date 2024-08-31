Булыкин рассказал, в какой футбол сыграют «Краснодар» и «Локомотив»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от центрального матча седьмого тура РПЛ, в котором встретятся серебряный призер прошлого сезона «Краснодар» и лидер текущего чемпионата «Локомотив».

«Краснодар» выигрывает, натянуто, но выигрывает. Это придало ему уверенности – все-таки серебряный призер нашего чемпионата. «Локомотив» показывает очень веселую игру в атаке, много молодых футболистов с горящими, голодными глазами, большое движение у ребят. Поэтому нас ждет очень интересный матч, думаю, никто не будет отсиживаться в обороне, а будут играть в атакующий футбол, поэтому будет смотреть еще интереснее», — считает Булыкин.

«Локомотив» набрал в шести турах 15 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. На счету «Краснодара», располагающегося на третьем месте, 12 баллов, причем команда Мурада Мусаева начала турнир с трех ничьих, после чего выиграла следующие три матча.

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