Сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2017 года закончит год без победы в турнире «Большого шлема».

31 августа серб уступил в третьем круге US Open Алексею Попырину из Австралии в четырех сетах.

Джокович в этом сезоне проиграл в финале Уимблдона, снялся с 1/4 финала «Ролан Гаррос» и уступил в полуфинале Australian Open.

Джокович является действующим победителем US Open. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева в трех сетах.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

В решающем матче парижской Олимпиады Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Джокович оформил Золотой карьерный «Шлем», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Ранее Джокович высказался о поражении в третьем круге US Open.