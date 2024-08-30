Теннисистка Петрова: Крюгер не дала Андреевой показать свою игру

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что американка Эшлин Крюгер не дала россиянке Мирре Андреевой показать свой теннис во втором круге US Open.

«На мой взгляд, Мирре попалась непростая соперница, молодая и амбициозная американка, которая хотела хорошо выступить на домашнем турнире. У нее было желание сыграть удачно и показать хороший теннис – и она сама вела игру. Она не дала Андреевой сыграть в свой теннис, а Мирра не очень любит, когда ей диктуют условия, когда против нее играют быстро и активно. Так и закончился этот матч: ее соперница просто не дала Мирре показать свою игру», — сказала Петрова.

Встреча, которая продлилась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4. В рамках поединка российская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде американская теннисистка может сразиться с еще одной россиянкой — Людмилой Самсоновой.

Ранее Петрова рассказала, за счет чего Медведев пробился в третий круг US Open.