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Немецкая федерация высказалась о выступлении своей гимнастки в Крыму

Немецкая федерация о выступлении Варфоломеевой в Крыму: нельзя ее винить

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Немецкая федерация художественной гимнастики высказалась о выступлении своей гимнастки Дарьи Варфоломеевой в Крыму в 2021 году, отметив, что нет смысла винить в этом спортсменку. Слова пресс-службы немецкой федерации художественной гимнастики передает Tribuna.ua.

«Дарье было всего 14 лет. Нельзя винить ее лично из-за ее возраста. Участие немецкого атлета в этом соревновании должно рассматриваться критически», — сказали в пресс-службе немецкой федерации художественной гимнастики.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году она переехала с родителями в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеева завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеева завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, в августе 2024 года была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

Ранее Варфоломеева удалила фото с картой, где Крым изображен как часть России.

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