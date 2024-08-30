Фанаты «Зенита» о переходе Соболева: все эти люди уйдут, как это делали и те, кто был до них

Объединение фанатов петербургского «Зенита» «Ландскрона» высказалось в своем Telegram-канале о переходе в команду футболиста московского «Спартака» Александра Соболева.

«Зенит» — это наша любовь, это наши мечты и имя. Они останутся, когда пройдет темное время подлости. Эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них», — говорится в сообщении.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН». Матч состоится 31 августа.

Ранее «Зенит» официально подтвердил переход футболиста Соболева из «Спартака».