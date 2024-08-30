Отец футболиста Алиева отреагировал на его призывы убивать курян

Отец бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева рассказал, что не общается с сыном. Его слова приводит RT.

«С нами он не общается, нам он не звонит, — заявил отец футболиста.

Он уточнил, что Алиев перестал контактировать с родителями 28 февраля 2022 года.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее на футболиста Алиева было заведено уголовное дело.