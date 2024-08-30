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Экс-президент «Локомотива»: Алиев — безбашенный, все из-за алкоголя

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал бывшего футболиста Алиева безбашенным

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев является безбашенным и непредсказуемым человеком, чему виной — злоупотребление алкоголем. Так в комментарии «Газете.Ru» его охарактеризовал экс-президент красно-зеленых Николай Наумов.

«Футболист, конечно, он был классный. Он обладал самым сильным ударом в Европе, это точно — и это не мое мнение, а мнение тренеров. Я видел его на сборах, он мог спокойно забить с центра поля, как он это сделал в матче против «Томи» в ворота Войцеха Ковалевски — два гола прямо от дуги центрального круга. Игрок с головой, с хорошим пасом и с хорошим ударом.

Что касается характера, он — абсолютно безбашенный человек, он абсолютно непредсказуем. И вместе с [экс-игроком сборной Украины Артемом] Милевским они куролесили очень прилично. Он и в Москве пытался это делать. Мы понимали, что этого допускать нельзя, и старались его держать в ежовых рукавицах в плане дисциплины. У него и дома не ладилось с женой, насколько я помню: постоянные ссоры, скандалы. Все из-за злоупотребления алкоголем», — констатировал Наумов.

Алиев неоднократно публиковал антироссийские высказывания и заявлял о поддержке ВСУ. В пятницу, 30 августа, он опубликовал видео, в котором призвал украинских военных убивать мирных граждан курской области.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее живущая в России мать Алиева заявила, что не поддерживает с ним связь.

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