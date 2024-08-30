Живущая в России мать футболиста Алиева отреагировала на его призыв убивать курян

Мать экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева, который публично призвал убивать мирное население в Курске заявила, что не общается с сыном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Я не держу с ним связь, и всё», — ответила мать футболиста, которая в настоящее время проживает в Курске.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее сообщалось, что Алиеву может грозить до 12 лет тюрьмы за публичную поддержку действий ВСУ.