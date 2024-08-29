Загитова спела под фонограмму на своем шоу

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова призналась, что во время премьеры своего шоу «Хранители времени» она исполнила песню под фонограмму. Ее слова приводит РИА Новости.

«Естественно, я пела не вживую. У меня полностью сорван голос, потому что репетиции проходят на холоде. И на стадионах, хочу вас заверить, артисты-профессионалы не поют вживую», — заявила фигуристка.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова назвала интересный факт о себе.