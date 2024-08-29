ОК и ЮMoney узнали, какие виды спорта россияне выбирают летом

ОК и ЮMoney провели исследование, в котором узнали, какие виды спорта пользуются популярностью у россиян летом.

Наиболее распространенными стали бег (38%), футбол (25%), плавание и велосипед (по 21%).

ОК сообщает, что чаще всего пользователи интересуются популярными веломаршрутами в своих городах, выбором велосипедов, а также фото и видео с велопрогулок. Второе место занял контент, связанный с бегом — марафоны и полумарафоны в городах, покупка подходящей одежды и обуви и так далее.

37% человек отметили, что занимаются спортом, потому что хотят поддерживать хорошую физическую форму. Всего 7% заявили, что хотят стать профессиональными спортсменами и участвовать в соревнованиях.

Также ЮKassa отмечает, что оборот частных спортивных клубов в России летом вырос в 2,5 раза по сравнению с весной. Опрос показал, что летом большинство занимается спортом бесплатно — 37%. 28% тратили на это от одной до пяти тысяч рублей, 14% – от пяти до десяти тысяч, 8% – от десяти до 20 тысяч, по 5% – от 20 до 30 тысяч и более 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Москве прошел фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR.