Рублев вышел в третий круг US Open, отыгравшись с 0:2

Российский теннисист, занимающий шестую строчку в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Андрей Рублев смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша.

Встреча, которая продолжалась 4 часа 9 минут, завершилась со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. В активе Рублева 26 эйсов и восемь двойных ошибок. Французский теннисист совершил 18 подач навылет и семь раз ошибся на подаче.

В матче следующего раунда Рублев против чеха Иржи Легечки, который также провел пять сетов против американца Митчелла Крюгера и отыгрался с 0:2. Вторую партию Легечка уступил всухую — 0:6. Итоговый счет той встречи — 6:7 (5), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Рублев завершил выступление в первом круге, сенсационно проиграв представителю Аргентины Франсиско Комесане. Встреча, которая длилась 2 часа 57 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5).

Ранее Анастасия Потапова сенсационно вышла во второй круг US Open.