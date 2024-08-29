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Никита Цзю нокаутировал Коэна Мазудье

Никита Цзю стал чемпионом по версиям WBO Intercontinental и IBF Australasian

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Nigel Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийский боксер Никита Цзю победил соотечественника Коэна Мазудье в поединке за вакантный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Об этом сообщает Матч.ТВ.

Поединок прошел в Сиднее и завершился досрочной победой Цзю в девятом раунде — судья засчитал технический нокаут и остановил бой.

26-летний Никита Цзю стал чемпионом по версиям WBO Intercontinental и IBF Australasian.

За свою профессиональную карьеру он одержал 10 побед в 10 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера российского происхождения Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Его соперник, 28 -летний Коэн Мазудье, за свою профессиональную карьеру одержал 12 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

25 августа сообщалось, что в бое Мейвезера и Джона Готти III не было объявлено победителя. Поединок продлился все восемь раундов.

Ранее боксер Усик рассказал, с кем он хочет подраться.

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