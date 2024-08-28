Российский вратарь рассказал о своем трансфере в клуб РПЛ

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин заявил, что рад тому, что перешел в «Краснодар» в это межсезонье. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Топовый клуб, хорошая атмосфера. Я на сто процентов доволен, что сюда перешел. Со всеми отношения хорошие», — заявил Дюпин.

28 августа «Краснодар» одержал гостевую команду над «Пари НН» в матче Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол забил 19-летний полузащитник «быков» Данила Козлов на 36-й минуте. 36-летний Дюпин в этой игре впервые вышел на поле в футболке «Краснодара».

После этой игры они занимают первое место в группе C с девятью очками. «Пари НН» имеют в активе один балл и идут на последнем месте. В следующем туре группового этапа «Краснодар» сыграет в гостях против московского ЦСКА — встреча состоится 18 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Пари НН» в этот же день сыграет в Кубке России с «Ахматом», начало матча — 17:00 по московскому времени.

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