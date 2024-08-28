Теннисистка Потапова сенсационно вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сенсационно обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в матче первого круга US Open.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:5. Россиянка сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок, канадка — четыре подачи навылет и шесть ошибок на подаче.

Во втором сете Потапова реализовала сетбол с четвертой попытки, а в третьем — отыграла подачу Фернандес на матч и выиграла три гейма подряд в концовке.

В матче второго круга Потапова сыграет против 199-й ракетки мира, 38-летней американки Варвары Лепченко, которая вышла в эту стадию благодаря отказу чешской спортсменки Бренды Фрухвиртовой при счете 1:2 в первом сете.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Потапова завершила выступление в первом круге, проиграв представительнице США Бернарде Пере. Встреча, которая длилась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (4), 4:6, 6:7 (6).

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.