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Футболист рассказал, какую сумму должен ему бывший клуб

Футболист Палиенко рассказал, что «Тосно» должен ему десять миллионов рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал, что «Тосно» задолжал ему около десяти миллионов за время выступления в клубе. Слова игрока приводит «Матч ТВ».

«Достаточно, около 10 миллионов. Какие то деньги приходили от ФИФА — 5% от суммы. Поэтому простил», — заявил Палиенко.

В 2018 году команда «Тосно» завоевала Кубок России по футболу, гарантировав себе место в Лиге Европы, в которой не смогла принять участие из-за того, что прекратила свое существование из-за финансовых проблем. Клуб был возрожден в 2023 году. Команда занимает первое место в чемпионате Ленинградской области. Также «Тосно» выступает в чемпионате ОФФ «Северо-Запад», где располагается на второй строчке.

«Акрон», который в этом сезоне попал в Российскую премьер-лигу, идет на 13-м месте, набрав за шесть туров четыре очка. В последнем туре тольяттинцы потерпели разгромное поражение от московского ЦСКА со счетом 0:4.

Ранее тренер «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что бывшие футболисты команды не помогают развивать клуб.

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