Синнер рассказал о реакции игроков и фанатов на допинговое дело

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем США Маккензи Макдональдом в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) рассказал о том, с какой реакцией от других теннисистов и фанатов сталкивался после своего допингового скандала. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не могу контролировать реакцию игроков. Если мне нужно что-то сказать кому-то, я иду и общаюсь лично, потому что я такой человек. Да, мне было интересно узнать, как отреагировали на мое появление фанаты, и реакция была очень позитивной. Я был очень рад тому, какая была поддержка», — заявил Синнер.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open.

Ранее Даниил Медведев высказался о допинговом скандале вокруг Синнера.