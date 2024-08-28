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Глава UFC отказался назвать чемпиона Махачева лучшим бойцом

Глава UFC Уайт не стал называть Махачева величайшим бойцом

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Matt Davies/Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отказался назвать чемпиона промоушена в легком весе, представителя России Ислама Махачева лучшим бойцом. Его слова приводит издание MMA Junkie.

«Кого вы считаете величайшим? Ислама? Многие люди верят, что Ислам проиграл парню из более низкой весовой категории. Разве этого человека можно назвать лучшим вне весовых категорий? Многие люди в это верят, даже находящиеся в этой комнате журналисты», — заявил он.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Хавьер Мендес, тренер Махачева, летом 2024 года заявил, что хочет увидеть своего подопечного в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее американец Шон О'Мэлли назвал Махачева лучшим бойцом.

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