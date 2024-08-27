Фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226 2024 собрал более 4000 участников

24 и 25 августа в Москве состоялся фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Всего в фестивале приняли участие более 4000 человек, более 55 000 болельщиков, а за прямой трансляцией следило более 350 000 человек. Соревнования прошли в двух локациях — Крылатское и Лужники.

В первый день состоялся ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР — юные спортсмены в возрасте от 4 до 6 лет соревновались в дуатлоне, а участники от 7 до 14 лет преодолели триатлонную дистанцию.

Во второй день фестиваля прошел триатлон на дистанциях 226 км (3,86 км — плавание, 178 км — велогонка, 42,2 км — бег) и 113 км (1,9 км — плавание, 85 км — велогонка, 21 км — бег).

«Впервые такие масштабные соревнования прошли в самом сердце столицы. Это был настоящий праздник спорта! Наша команда рада быть частью этого грандиозного события. Благодарю Федерацию триатлона России за слаженную совместную работу!» — сказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу преодолела «железную» дистанцию в 226 км в рамках любительского зачета на фестивале «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226».

«Мне казалось, что это невозможно... Я счастлива! Красивый город, чудесная погода. Поздравляю всех с крутым стартом!», — отреагировала Шойгу на участие в соревнованиях.

В состязании на дистанции 226 км первенствовал Евгений Тихонин с результатом 8:29.56. В женском зачете победила Валентина Кукрус — 9:58.51. На дистанции вдвое короче первыми стали Алексей Никулин (3:50.04) и Ольга Буренкова (4:13.42).

Ранее стал известен победитель гонки IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.