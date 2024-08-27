Фетисов высказал мнение по поводу написания фамилий кириллицей в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что написание фамилий игроков на форме кириллицей может повысить уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это было бы хорошо и помогло бы разобраться в нашем языке иностранным клубам. Мы играли с русскими фамилиями на спине и играли хорошо. Может, это и поможет лучше играть», — заявил Фетисов.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг выразил мнение, что в этом нет необходимости.

«Например, в СКА теперь играет Евгений Кузнецов. Наша задача — чтобы его видел весь мир. Огромные рынки в странах БРИКС: Индия, Китай. Там не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду? В этом же смысл», — заявил Ротенберг.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Киану Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом из Канады.