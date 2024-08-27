У «Зенита» обнаружили зависимость от Глушенкова

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев выразил мнение, что петербургский «Зенит» попал в зависимость от российского нападающего Максима Глушенкова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зависимость от Глушенкова у «Зенита» есть. Вендел, Клаудиньо и остальные футболисты почувствовали «химию» с ним. Потеря существенная, думаю, он вернется в строй быстро, и это будет не так болезненно восприниматься», — заявил Писарев.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась со счетом 0:0. Глушенков пропустил игру из-за полученной ранее травмы руки. Всего в сезоне футболист провел семь матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.