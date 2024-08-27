Партнер Алексея Миранчука по «Атланте» назвал сильные стороны россиянина

Вингер американской «Атланты Юнайтед» Шандре Силва оценил форму новичка команды, российского полузащитника Алексея Миранчука и перечислил его сильные стороны. Слова футболиста приводит пресс-служба команды на официальном сайте.

«Насколько я вижу, у Алексея шикарная левая нога. Это парень, который любит отдавать хорошие передачи за спину. Думаю, он поможет нашей команде в будущем», — заявил Силва.

Миранчук дебютировал за «Атланту» в ночь на 25 августа по московскому времени. Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину. Матч завершился поражением «Атланты» — 0:2.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Антон Миранчук заявил, что ему стало сложнее общаться с братом после его переезда в США.