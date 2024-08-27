«Уралкалий» получил все долги от Haas

Команда «Формулы-1» Haas выплатила долг «Уралкалию» в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала. Об этом пишет КП со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Выплачена полная сумма долга, включая проценты и судебные издержки. Также будет получен гоночный болид, что гарантируется спонсорским соглашением.

В своем заявлении «Уралкалий» уведомил нидерландские власти о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны.

В марте 2022 года команда прекратила сотрудничество с российской компанией и гонщиком Никитой Мазепиным.

«Уралкалий» является одним из ведущих мировых производителей калийных удобрений. С декабря 2020 года 81,47% акций принадлежит холдингу «Уралхим». Производственные мощности расположены в Березниках и Соликамске Пермского края, а штаб-квартира находится в Березниках.

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