Игнатьев: у «Зенита» есть все, чтобы отпраздновать 100-летие чемпионством

Петербургский «Зенит» обладает достаточными ресурсами, чтобы завоевать чемпионский титул по итогам текущего розыгрыша Российской премьер-лиги в год 100-летия клуба. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Я бы не стал приурочивать события к 100-летию «Зенита» — это внутренние вещи. Если, например, «Оренбург» будет отмечать 100-летие, сможет он претендовать на чемпионство? Да ни при каких обстоятельствах. Просто у «Зенита» есть все, чтобы хорошо отпраздновать. Конечно, они будут делать все возможное, чтобы снова стать чемпионами.

Опять же, они не забывают проводить селекционную работу. Возможно, в ближайшее время появятся новые игроки. В «Зените» понимают, что не все однозначно в силу того, что большинство команд уже прекрасно знает, кто такие Вендел, Клаудиньо. Сейчас хорошо познакомились и с Максимом Глушенковым. Думаю, что у «Зенита» хватит сил и внутренних ресурсов для того, чтобы в этом году опять возглавить пелотон. А все остальные команды будут делать все, чтобы его подвинуть с первого места. Тем интереснее чемпионат», — констатировал Игнатьев.

В РПЛ-2024/25 сыграно шесть туров, по их итогам возглавляет турнирную таблицу московский «Локомотив». Красно-зеленые накануне дома обыграли «Ростов» 3:2 и набрали 15 очков, отобрав лидерство у «Зенита», который, в свою очередь, сыграл вничью со «Спартаком» 0:0. На третьем месте расположился «Краснодар», в воскресенье обыгравший «Динамо» 1:0 — у обеих команд по 12 очков, и бело-голубые идут на четвертой строчке. Замыкает топ-5 «Спартак» с 11-ю баллами, а следом, набрав на очко меньше идет ЦСКА — красно-синие в минувшем туре разгромили «Акрон» 4:0.

Ранее тренер Игнатьев назвал игрока «Локомотива» Батракова перспективным.