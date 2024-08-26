Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев получил предупреждение за ругательство на US Open

Теннисист Рублев был предупрежден за ругань в матче US Open

close
100%
Eloisa Lopez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев был предупрежден за использование ненормативной лексики во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против Тьяго Уайлда, который представляет Бразилию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Российский спортсмен позволил себе выругаться по ходу третьего сета при счете 1:1. На матче работает Марьяна Вельович.

«Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Рублев ведет по сетам 2:0 — 6:3, 7:6 (7:3).

Перед стартом US Open Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами