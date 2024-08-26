Рублев получил предупреждение за ругательство на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев был предупрежден за использование ненормативной лексики во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против Тьяго Уайлда, который представляет Бразилию. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Российский спортсмен позволил себе выругаться по ходу третьего сета при счете 1:1. На матче работает Марьяна Вельович.

«Газета.ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Рублев ведет по сетам 2:0 — 6:3, 7:6 (7:3).

Перед стартом US Open Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.