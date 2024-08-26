Соболева в «Зените» назвали бомбой замедленного действия

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире канала «Это футбол, брат!» «ВКонтакте» заявил, что российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не станет игроком петербургского «Зенита».

«Будет ли «Зенит» брать Соболева? По последней информации — нет. Насколько я знаю, не будет Соболева. Со спортивной точки зрения приход Соболева — полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, — это бомба замедленного действия», — сказал Радимов.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева. Однако 26 августа журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» отклонил предложение «Зенита» и хочет продать игрока в иностранный клуб.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».