Стало известно состояние голкипера «Динамо», получившего травму головы

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев избежал серьезной травмы головы после столкновения в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба команды, чье заявление приводит «Спорт-Экспресс».

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Андрея Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», — указано в сообщении.

На 79-й минуте игры Лунев столкнулся с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Голкиперу потребовалась замена. Председатель совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин предположил, что у голкипера может быть сотрясение мозга.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Краснодар» оказался на третьей турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на четвертой позиции.

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