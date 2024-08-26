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Экс-футболист «Динамо» раскритиковал арбитра Карасева

Экс-футболист Гершкович: в ответственных играх квалификация Карасева падает

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо» Михаил Гершкович подверг критике арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч между бело-голубыми и «Краснодаром» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Когда Карасев находится под стрессом во время ответственных матчей, то сложно вспомнить матчи, которые ему удавались за последнее время. Его уровень квалификации резко падает. В игре «Динамо» — «Краснодар» он чистый пенальти не дал», — сказал Гершкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Единственный гол в этом противостоянии оформил Виктор Са, который отличился на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 12 баллов. «Динамо» имеет такое количество очков и идет на третьей позиции.

Ранее большое количество судей из Петербурга в РПЛ назвали позором.

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