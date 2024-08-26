Боксер Усик рассказал, с кем он хочет подраться

Украинский боксер Александр Усик на YouTube-канале Video NV рассказал, что хотел бы подраться с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри», — сказал Усик.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского боксера над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик рассказал, хочет ли он стать президентом Украины.