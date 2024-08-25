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Чемпион «Большого шлема» рассказал, как Медведеву добраться до Синнера на US Open

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву будет непросто добраться до Синнера на US Open

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Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможности встречи россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером, первой ракеткой мира, в четвертьфинале стартующего в понедельник в Нью-Йорке US Open.

«У Медведева еще за выход в четвертьфинал будет матч со Стефаносом Циципасом или Феликсом Оже-Альяссимом. Тоже будет не очень простая игра, наверное», — подчеркнул Ольховский.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале. В первом круге Медведеву предстоит сразиться с крепким сербом Душаном Лайовичем, дальше его может ждать победитель матча венгра Фабиана Марожана с другим сербом Хамадом Медьедовичем. В третьем круге, в теории, возможна встреча с соотечественником Павлом Котовым, но также туда может добраться, например, 31-й сеяный итальянец Флавио Коболли. А в четвертом круге наиболее рейтинговыми возможными соперниками будут 11-й номер посева грек Стефанос Циципас и 19-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим, которому Медведев уступил на Олимпийских играх в Париже.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами.

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