Овечкин попал в топ-3 лучших капитанов в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим в списке лучших капитанов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Bleacher Report.

Лучшим стал лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором месте — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Новый сезон НХЛ стартует в октябре.

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным.