«Четвертая свадьба за месяц»: Игнатов показал фото с Трусовой

Российский фигурист Макар Игнатов в Telegram-канале опубликовал новое фото со своей супругой, серебряной медалисткой зимних Олимпийских игр — 2022 Александрой Трусовой.

«Четвертая свадьба за месяц. Это лето выдалось жарким», — подписал фотографию Игнатов.

Свадебная церемония Игнатова и Трусовой состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Ранее Трусова рассказала, было ли страшно выходить замуж.