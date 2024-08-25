«Крылья Советов» переиграли «Пари НН» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счетом 3:1. Нижегородская команда открыла счет в матче, на 57-й минуте отличился Хуан Босельи с передачи Маттео Стаматова. В составе «Крыльев» дубль оформил Томас Гальдамес, он отличился дважды за пять минут — на 71-й и 76-й минутах матча. Также отличился Франко Ороско, он забил на 90-й минуте.

«Крылья Советов» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе самарской команды шесть баллов, такое же количество очков имеет и «Пари НН», который после этого поражения оказался на позицию ниже — на десятом месте.

Программа шестого тура РПЛ завершится 25 августа тремя матчами. Помимо противостояния «Крыльев» и нижегородцев, в Москве состоится матч между «Динамо» и «Краснодаром» — эта игра начнется в 17:30. В 20:00 прозвучит стартовый свисток на столичном стадионе в Черкизове, где «Локомотив» примет «Ростов».

Ранее «Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ.