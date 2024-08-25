Каноист Петров окончательно лишен золота чемпионата мира

Российский каноист Захар Петров окончательно лишился золотой медали чемпионата мира на дистанции 500 метров. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов, заявивший «Матч ТВ», что второй протест российской стороны не был удовлетворен.

«Сегодня было очень много событий. Наш протест удовлетворили. Потом было несколько протестов других стран, в нарушение правил, как я считаю, — жюри принимает решение один раз. К сожалению, потом опять пересмотрели и не засчитали результат Захара Петрова. Решение принято, так что это действительно так», — заявил он.

Петров в воскресенье, 25 августа, выступил в заезде одиночек на 500 метров. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

После результат россиянина вновь аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и именно он не был удовлетворен.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал повторное лишение Петрова первого места кознями Макрона.