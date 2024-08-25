Промес выпустил песню о Москве

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал трек совместно с нидерландским рэп-исполнителем Non Chardy под названием Moscow (англ. – Москва). Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил музыкант.

Рэпер опубликовал треклист своего нового альбома. Трек с участием Промеса является четвертым в списке.

Летом 2024 года после сборов московского «Спартака» в Дубае Промес был задержан по делу о ДТП, с места которого футболист скрылся. Позже дело было закрыто. В середине мая 2024 года Промес был освобожден под залог из тюрьмы с запретом на пересечение границы и условием о рассмотрении дела о передаче его в Нидерланды. Суд Амстердама вынес решение заочно осудить футболиста на 6 лет за причастность к делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса по истечению срока контракта. Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023 год. За красно-белых он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов. Также Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17, выиграл Суперкубок России (2017) и Кубок России (2021/22).

Ранее барбер Джураев рассказал, что Промес делает все для того, чтобы вернуться в Россию.