Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский форвард возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении

Форвард «Урарту» Игнатьев вышел в лидеры гонки бомбардиров в чемпионате Армении

close
100%
«Urartu FC»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Urartu FC»

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении. Это произошло благодаря мячу, который он забил в ворота «Алашкерта» в 4-м туре первенства.

«Урарту» выиграл со счетом 3:0. Для Игнатьева же этот мяч стал третьим в текущем розыгрыше чемпионата.

«Мы готовились к этой игре, детально изучали как играет соперник, думаю мы смогли показать свою игру, смогли провести хороший матч, за исключением того, что в начале второго тайма казалось, что мы не вышли из раздевалки, в начале второго тайма было немного сложно, но мы сумели это преодолеть и перевернуть игру», — приводит пресс-служба «Урарту» слова главного тренера команды Дмитрия Гунько.

Предыдущим клубом 25-летнего Игнатьева был «Железничар», за который Игнатьев дебютировал в феврале 2024 года. Игнатьев вышел на поле сразу после перерыва матча с «Нови Пазаром». Игра завершилась со счетом 2:2. Игнатьев не отметился результативными действиями. Всего в Сербии игрок провел семь матчей.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.
До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Ранее президент «Железничара» Наункович порадовался уходу Игнатьева из команды.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами