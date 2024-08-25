Российский форвард возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев возглавил гонку бомбардиров чемпионата Армении. Это произошло благодаря мячу, который он забил в ворота «Алашкерта» в 4-м туре первенства.

«Урарту» выиграл со счетом 3:0. Для Игнатьева же этот мяч стал третьим в текущем розыгрыше чемпионата.

«Мы готовились к этой игре, детально изучали как играет соперник, думаю мы смогли показать свою игру, смогли провести хороший матч, за исключением того, что в начале второго тайма казалось, что мы не вышли из раздевалки, в начале второго тайма было немного сложно, но мы сумели это преодолеть и перевернуть игру», — приводит пресс-служба «Урарту» слова главного тренера команды Дмитрия Гунько.

Предыдущим клубом 25-летнего Игнатьева был «Железничар», за который Игнатьев дебютировал в феврале 2024 года. Игнатьев вышел на поле сразу после перерыва матча с «Нови Пазаром». Игра завершилась со счетом 2:2. Игнатьев не отметился результативными действиями. Всего в Сербии игрок провел семь матчей.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

Ранее президент «Железничара» Наункович порадовался уходу Игнатьева из команды.