Игрок «Акрона» назвал причину разгромного поражения от ЦСКА

Тольяттинский «Акрон» потерпел разгромное поражение от московского ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ошибки, после которой был пропущен первый мяч. Об этом порталу «Евро-Футбол.Ру» заявил полузащитник «Акрона» Максим Палиенко.

«Мы совершили ошибку в центре поля, с которой все и началось. Потом пропустили второй, третий и четвертый мяч. В РПЛ нельзя ошибаться. <…> В этой лиге нет легких матчей. Каждая встреча складывается для нас непросто, независимо от того, с кем играем», — констатировал Палиенко.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 4:0. В первом тайме голов оформлено не было, а на 49-й минуте счет в поединке открыл Тамерлан Мусаев, ассистентом которого выступил Аббосбек Файзуллаев. На 60-й минуте отличился Иван Обляков с передачи Виктора Давилы. Следом Мойзес поразил ворота на 82-й минуте с передачи Облякова. На 87-й минуте Обляков оформил дубль, реализовав пенальти. Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейский клуб благодаря этой победе поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе подопечных Марко Николича десять баллов. «Акрон», который в этом сезоне попал в Российскую премьер-лигу, идет на 13-м месте, набрав за шесть туров четыре очка.

Ранее тренер «Акрона» Тедеев, говоря о поражении, заявил, что всему виной команда ЦСКА.