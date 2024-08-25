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Каноиста Петрова лишили золота ЧМ из-за перевернувшейся лодки

Каноиста Петрова дисквалифицировали после победы на чемпионате мира

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Минспорт Рязанской области

Российский каноист Захар Петров был дисквалифицирован после победы в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м на чемпионате мира в Самарканде. Он был лишен золотой медали из-за того, что перевернулся на финише.

До последних метров россиянин был лидером заезда, однако в официальном протоколе указано, что он не финишировал. Победу присудили Сергею Тарновскому из Молдавии. Второе место отдали Мартину Фуксе из Чехии, третье — представителю Румынии Кэтэлину Кирилэ.

Российская сторона подала протест, идет разбирательство. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что Петрову не хватило удачи.

«Нужно смотреть фотофиниш по самому спортсмену, а не по носику лодки. Как я понял, решение выносили по нему. Конечно, мы очень сожалеем. Наш спортсмен достоин, чтобы получить золотую медаль. Вы видели, что он боролся. Здесь был недостаток удачи. Не скажу, что опыта. Он достаточно опытный спортсмен. Недостаток удачи, но что делать, это спорт, — сказал Архипов «Матч ТВ».

Захар Петров принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции 1000 метров, также четвертое место он занял в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее каноисты Петров и Дмитриев выиграли золото чемпионата мира.

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