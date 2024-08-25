Суарес установил три рекорда «Интер Майами» в одном матче

Американский «Интер Майами» обыграл «Цинциннати» со счетом 2:0 в матче МЛС. Автором обоих мячей стал уругвайский форвард Луис Суарес.

37-летний нападающий установил сразу три клубных рекорда, и на это ему потребовалось лишь пять минут. Суарес открыл счет на 31-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории клуба. А на 6-й минуте он забил второй мяч и записал на свой счет самый быстрый за всю историю «Интера» дубль. Кроме того, он забил за сезон 17 мячей, что также стало для команды из Майами рекордным показателем. Суарес превзошел достижение Гонсало Игуаина, у которого было в активе 16 мячей за сезон.

«Интер» удержал победу, даже несмотря на то, что перед перерывом остался в меньшинстве после удаления Томаса Авилеса. Команда сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице МЛС, набрав 56 очков в 26 матчах. На втором месте, проведя на матч больше и отставая от «Майами» на четыре очка, идет «Лос-Анджеле Гэлакси». «Цинциннати» замыкает тройку с 48 очками, при этом поражение от «Интера» стало для команды четвертым подряд.

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