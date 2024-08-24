Украинцы хотят запретить Дацюку въезд в Канаду

Правительство Канады получило от Конгресса украинцев Канады (признан в РФ нежелательной организацией) призыв не давать визу для въезда в страну российскому хоккеисту Павлу Дацюку, который должен посетить церемонию введения Зал славы хоккея. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на организацию.

Уточняется, что также письмо с просьбой отменить включение Дацюка получил президент Зал хоккейной славы Джефф Деномм. Украинцы указывают, что Дацюк принимал участие в чествовании российских военнослужащих, что говорит о его связи с российскими властями.

Деномм дал следующий ответ: «это признание достижений элитного спортсмена, выступающего на самом высоком уровне в течение длительного периода времени, и необходимые критерии отбора и основания для избрания не учитывают национальность кандидата». После чего он получил письмо с повторной просьбой изменить решение.

Вместе с Дацюком в Зал славы были включены хоккеисты Ши Уэбер, Джереми Реник, хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол, а также Колин Кэмпбелл и Дэвид Пойл.

Дацюк на протяжении 15 лет выступал за «Детройт Ред Уингз». Стоит отметить, что на два сезона он уходил в московские ЦСКА и «Динамо». Россиянин в составе «Детройта» дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008 год).

Нападающий в составе сборной России выигрывал чемпионат мира в 2012 году и Олимпийские игры в 2018 году. Дацюк завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал «Автомобилист» из города Екатеринбурга.

Ранее Дацюк признался, что обрадовался включению в Зал славы НХЛ.