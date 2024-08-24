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Канчельскис рассказал, где продолжит тренерскую карьеру

Экс-игрок Канчельскис хочет тренировать за рубежом

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России, тренер Андрей Канчельскис хочет продолжить тренерскую деятельность за рубежом. Об этом специалист заявил в комментарии «РБ Спорт».

«Ведем переговоры по всем направлениям. Больше интересует заграница: и ближнее зарубежье, и дальнее. Думаю, понимание по этому вопросу будет в сентябре-октябре», — сказал Канчельскис.

Последним местом работы тренера был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, российский специалист покинул пост 1 июля. Канчельскис также работал в «Навбахоре», «Солярисе», «Юрмале», «Уфе».

Кроме того, Канчельскис рассказал, как движется дело по драке с его участием, произошедшей в июле в Москве. По его словам, стороны конфликта надеются мирно уладить противоречия.

«Сейчас идет стадия переговоров с моим оппонентом. Значит, все может решиться завтра или послезавтра. Или может не решиться вовсе. Тогда с делом будут разбираться компетентные органы. Мы все нормальные люди, все прекрасно понимаем. Никто никому не хочет портить жизнь», — заключил специалист.

Инцидент произошел во время просмотра финального матча Евро-2024 между сборными Англии и Испании в одном из московских баров. По предварительной информации, экс-футболист был зачинщиком конфликта. Он находился в баре, выпивал и на протяжении нескольких часов, как рассказали очевидцы, обменивался нелицеприятными репликами с другим посетителем заведения, а потом Канчельскис нанес удар оппоненту в челюсть, за что получил аналогичный ответ.

Из-за удара экс-игрок потерял сознание, сотрудники бара пытались привести его в чувство, однако потерпели неудачу и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали травму головы, оказали помощь, но госпитализировать экс-футболиста не стали.

Ранее из-за потерявшего сознание на поле футболиста в Уругвае отменили все матчи.

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