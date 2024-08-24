Махачкалинское «Динамо» выступило с открытым письмом из-за судейства

Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо, в котором затронуло проблему судейских ошибок, а также раскритиковало Экспертно-судейскую комиссию (ЭКС) при президенте Российского футбольного союза (РФС) из-за назначения на матч команды арбитра Яна Бобровского. Обращение обнародовано на официальном сайте клуба.

«С удивлением обнаружили, что рефери Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку (и не одну, по мнению множества известных специалистов высказавшихся по данной теме) в матче третьего тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», в шестом туре Мир РПЛ снова получил назначение главным арбитром.

Экспертно-судейская комиссия своим решением отстранила судью на неопределенный срок из-за пенальти в наши ворота, но уже в пятом туре он работал резервным арбитром на матче «Локомотив» — ЦСКА, а теперь получил новое назначение. То есть фактически без назначений он оставался всего тур», — говорится в письме.

В клубе призвали ЭСК к более прозрачному подходу и решением относительно судей. В частности, «Динамо» рекомендует Бобровскому и другим арбитрам, совершающим ошибки, набираться опыта в низших лигах, «где интенсивность игры заведомо ниже, а ошибки не определяют чувства и настроение десятков тысяч болельщиков».

Махачкалинцы выразили недоумение рядом мотивировок решений ЭСК относительно действий арбитров. В клубе констатировали, что комиссия, которая должна выполнять функции надзорного органа, занимается лишь защитой и оправданием судей. И сейчас ЭСК своими действиями и формулировками подрывает к себе доверие. «Динамо» обратилось к РФС с призывом уделить этому вопросу особое внимание и выработать решение, которое позволило бы вывести качество судейства на должный уровень.

Ранее экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили раскритиковал судейство в РПЛ.