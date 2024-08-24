В «Локомотиве» не готовы говорить о возвращении Антона Миранчука

Возможное возвращение полузащитника Антона Миранчука в московский «Локомотив» на данный момент является сложным вопросом, на который нет ответа. Об этом в комментарии ТАСС заявил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Возьмем ли обратно Антона Миранчука, если не найдет команду до конца трансферного окна? Не могу сейчас ничего на этот счет ответить. Потому что тема сложная. Если бы и кабы - это не для спорта», - сказал Нагорных.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», за главную команду красно-зеленых он выступал с 2013 года, провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. Он покинул клуб летом 2024 года по истечении контракта в статусе свободного агента. Пока он не нашел себе новую команду.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 12 очков после пяти туров и идет на третьем месте в турнирной таблице. Ближайшим соперником красно-зеленых станет «Ростов». Эта игра состоится в Москве в воскресенье, 25 августа, и начнется в 20:00 по столичному времени.

Ранее комментатор Генич предположил, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив».