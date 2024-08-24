Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бельгийский футболист перешел в клуб российской Второй лиги

Клуб Второй лиги «Велес» подписал бельгийского футболиста Мусаева

close
100%
ФК «Велес»/VK Видео

Бельгийский полузащитник Энди Мусаев стал игроком команды российской Второй лиги «Велес». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний футболист с 2022 года выступал за «Остенде». В прошлом сезоне в Челленджер Про Лиге — втором по силе бельгийском дивизионе — Мусаев провел за команду семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также он играл за юношескую бельгийскую сборную.

Мусаев родился в Бельгии, начал заниматься футболом в школе «Брюгге». При этом игрок — потомок выходцев из России, его родители переехали из Чечни в Бельгию в 2001 году. Отец Мусаев также был футболистом и играл за команду «Эрзу» из Грозного.

«Велес» в текущем розыгрыше Второй лиги А идет на втором месте в турнирной таблице подгруппы «Золото». Команда после пяти матчей набрала 11 очков. В Кубке России «Велес» завершил выступление на стадии 1/128 финала, потерпев поражение от медиакоманды «Амкал» со счетом 0:2. В составе «Амкала» забитыми мячами отметились Василий Маврин и Степан Костюков.

Ранее игрок «Амкала» Маврин поблагодарил главного тренера команды Панова за победу над «Велесом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами