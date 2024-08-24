Бельгийский футболист перешел в клуб российской Второй лиги

Бельгийский полузащитник Энди Мусаев стал игроком команды российской Второй лиги «Велес». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний футболист с 2022 года выступал за «Остенде». В прошлом сезоне в Челленджер Про Лиге — втором по силе бельгийском дивизионе — Мусаев провел за команду семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также он играл за юношескую бельгийскую сборную.

Мусаев родился в Бельгии, начал заниматься футболом в школе «Брюгге». При этом игрок — потомок выходцев из России, его родители переехали из Чечни в Бельгию в 2001 году. Отец Мусаев также был футболистом и играл за команду «Эрзу» из Грозного.

«Велес» в текущем розыгрыше Второй лиги А идет на втором месте в турнирной таблице подгруппы «Золото». Команда после пяти матчей набрала 11 очков. В Кубке России «Велес» завершил выступление на стадии 1/128 финала, потерпев поражение от медиакоманды «Амкал» со счетом 0:2. В составе «Амкала» забитыми мячами отметились Василий Маврин и Степан Костюков.

Ранее игрок «Амкала» Маврин поблагодарил главного тренера команды Панова за победу над «Велесом».