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Аскаров подписал новый контракт с «Сан-Хосе» после обмена из «Нэшвилла»

Вратарь Аскаров подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»

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NHL

Российский вратарь Ярослав Аскаров подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года, при этом оно вступит в силу с сезона-2025/26. По этому контракту 22-летний голкипер будет зарабатывать $2 млн в год. Вместе с тем, в течение сезона-2024/25 у игрока останется в силе прежний контракт.

Накануне стало известно об обмене Аскарова в «Сан-Хосе» из «Нэшвилл Предаторз», за который он дебютировал в НХЛ в сезоне-2022/23. На тот момент игрок не сумел закрепиться в основе и два года играл за фарм-клуб «Нэшвилла» — «Милуоки Эдмиралз». В итоге он сам обратился к руководству «Предаторз» с просьбой об обмене.

В «Сан-Хосе» уверены в возможностях и перспективах новичка. Гендиректор клуба Майк Грир заявил о хороших игровых качествах Аскарова.

«Ярослав — вратарь, имеющий все необходимое, чтобы стать основным голкипером команды НХЛ. В последних сезонах он проявил умение эффектно показывать себя, дальновидность и спортивные навыки. Это сильный молодой игрок в нашей вратарской команды, и мы рады, что он стал частью нашего клуба», — заявил Грир.

Ранее агент Аскарова Мильштейн назвал слухи о возможном возвращении в СКА провокацией.

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