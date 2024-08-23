Российская гимнастка показала растяжку на пляже

Российская гимнастка Ирина Анненкова в своих социальных сетях опубликовала новое фото.

Спортсменка, ставшая чемпионкой Юношеских Олимпийских игр 2014 года, показала растяжку на пляже, растянувшись на песке в продольном шпагате.

Анненкова — мастер спорта международного класса, с 2022 года выступает на шоу с показательными номерами.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако по решению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер россиянки не выступают на международных стартах.

Ранее чемпионка ОИ-2024 по художественной гимнастике показала, как купается в бассейне.