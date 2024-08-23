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Чемпион «Большого шлема» рассказал, как Медведев может прибавить на US Open

Экс-теннисист Ольховский: последние два турнира Медведева не внушили оптимизм

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Edgar Su/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Даниила Медведева на стартующем на следующей неделе Открытом чемпионате США по теннису.

«Сложно сейчас сказать об ожиданиях от него. Последние два турнира не внушили оптимизма. US Open – это, конечно, US Open. Это матчи из пяти сетов, где Даниил все-таки привык играть и играет очень хорошо. Конечно, ожидания не всегда совпадают с реальными фактами, но от него мы все же ждем успешного выступления», — считает Ольховский.

Медведев уступил в первом круге на двух «Мастерсах» перед стартом US Open. В прошлом году в Нью-Йорке он добрался до финала, одолев в полуфинале испанца Карлоса Алькараса, но затем уступив в решающем поединке сербу Новаку Джоковичу. Всего на счету Медведева пять финалов турниров «Большого шлема», четыре из которых он проиграл. На US Open он добирался до решающего матча трижды, выиграв титул в 2021 году.

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